Чиновники потеряют работу из-за плохого качества услуг

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-22T16:06:09+03:00

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Чиновники будут зависеть от качества услуг, которое оказывает населению их подразделение. Руководители МФЦ, Пенсионного фонда, фонда социального и обязательного медицинского страхования и др., могут лишиться работы, если население будет недовольно работой ведомства.

Соответствующий порядок прописан в приказе Минэкономразвития. Согласно документу, посетители смогут оценивать работу службы по пятибалльной шкале. Оценки от одного до трех баллов считаются отрицательными, а четыре и пять — положительными. Проводить опрос будут в виде SMS-сообщений, ответ на них бесплатный. Если же человек проигнорирует сообщение и откажется отвечать, то ему позвонят с данным вопросом.

Оценить предстоит время ожидания услуги, ее качество, комфорт в здании, сотрудников, доступность сервисов и многое другое. По итогам года выведут среднее арифметическое и если выяснится, что качеством госуслуг довольны меньше 85–90% получателей, чиновникам будет грозить дисциплинарное взыскание.

Заработает нововведение спустя два месяца, с 1 июля 2019 года, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU