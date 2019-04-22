Быков: слухи о состоянии моего здоровья сильно преувеличены

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-22T16:24:09+03:00

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Поэта и публициста Дмитрия Быкова, который 16 апреля был доставлен в больницу Уфы с борта самолета, сообщил, что слухи о плохом состоянии его здоровья сильно преувеличены и пообещал вернуться в строй как можно скорее.

«Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь, вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!», - написал публицист на свой официальной странице в Instagram.

Напомним, знаменитый публицист почувствовал себя плохо в самолете, когда летел на встречу с читателями в Башкирию. Его госпитализировали прямо с борта воздушного судна в аэропорту Уфы. Состояние Быкова оценивалось как тяжелое, предполагалось, что у него инсульт. Позже такая информация не подтвердилась. Врачи ввели Быкова в медикаментозную кому, а позже транспортировали его в больницу Москвы. В воскресенье, 21 апреля, появилась информация о том, что поэт пришел в себя и стало известно об улучшении его состояния.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704061" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Быков: что случилось с писателем.Врачи приняли решение о транспортировке писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву

ИСТОЧНИК KP.RU