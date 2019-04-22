2019-04-22T16:42:27+03:00
Общество

В Сети опубликовали видео нападения на фигуранта дела, которое вела убитая следователь Шишкина

Следственный комитет РФ устанавливает личность нападавшего [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети опубликовали видео нападения на фигуранта дела, которое вела убитая следователь ШишкинаВ Сети опубликовали видео нападения на фигуранта дела, которое вела убитая следователь ШишкинаФото: скриншот видео
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В Интернете опубликовано видео нападения на фигуранта дела, которое вела убитая следователь Евгения Шишкина.

СК РФ устанавливает личность мужчины, напавшего на фигуранта уголовного дела, которое расследовала Евгения Шишкина.

На данный момент Следственный комитет России устанавливает личность нападавшего.

- Следствие просит граждан оказать содействие в установлении личности мужчины на видеозаписи (и стоп-кадре) и при наличии какой-либо информации связаться с представителями правоохранительных органов, - сообщается на сайте ведомства.

Напомним,10 октября прошлого года в Красногорском районе неизвестный застрелил подполковника полиции следователя Евгению Шишкину. Убийство произошло, когда женщина вышла из подъезда своего дома на парковку. Она скончалась на месте от двух пуль, одна из которых попала в шею.

- В рамках расследования следователи тщательно изучили все уголовные дела, которые находились в производстве у Шишкиной за последние годы. В их числе было уголовное дело по факту хищений денежных средств с банковских карт граждан преступным сообществом. Один из участников этого сообщества в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве давал подробные показания, - говорится в сообщении СК РФ.

В адрес фигуранта дела начали поступать угрозы и 17 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге двое мужчин совершили на него нападение, причинив тяжкий вред здоровью.

К слову, следствие полагает, что организаторами указанного нападения, а также убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же люди.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года стало известно о том, что Евгения Шишкина вела дело о крупной афере с покупкой авиабилетов за бонусы. Из-за опасной работы подполковнику предлагали госзащиту – она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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