Преподаватель из МИСиС найден повешенным

СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-22T17:49:10+03:00

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Старший преподаватель на кафедре государственного и муниципального управления в промышленных регионах Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Игорь Бекренев был найден повешенным в своей квартире.

Как сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах, тело старшего преподавателя кафедры обнаружили у него в квартире в поселке Лесной в четверг, 18 апреля. На данный момент причины произошедшего не установлены, полиция ведет расследование инцидента.

Ранее, сайт kp.ru рассказывал о том, что школьник в сахалинском городе Корсакове повесился из-за того, что не смог сдать ЕГЭ по истории. Как полагали его родители такое решение мальчик принял из-за того, что право на пересдачу у учащихся есть только по обязательным экзаменам - русскому и математике, в то время как предметы по выбору тут же, с ходу, не пересдашь.

ИСТОЧНИК KP.RU