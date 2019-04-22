СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-22T17:31:17+03:00

В Минэкономразвитии заявили о росте зарплат россиян в текущем году Фото: Артем ЛЕНЦ

Росту реальных доходов жителей России, а также снижению уровня бедности будет способствовать индексация социальных выплат

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Реальные доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти. Об этом заявили в Минэкономразвития в материалах" Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

- Реальные располагаемые доходы населения в 2019 году выйдут в положительную область с ростом на 1% в годовом выражении и продолжат расти, - подчеркнули в ведомстве.

К слову, рост реальных доходов жителей России, а также снижению уровня бедности будет способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. А также развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам, сообщает "ТАСС".

- В среднем за период 2019-2022 годов рост показателя составит 1,8%, а за 2019-2024 годы - 2%. В базовом варианте прогноза в целом за 2019-2022 годы показатель увеличится на 7,2%, за 2019-2024 годы - на 12,3%, - говорится в материалах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Росстате заявили, что более четверти доходов населения - черные зарплаты и криминальные деньги. Происхождение 26% средств граждан властям неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU