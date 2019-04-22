ФАС признала Samsung виновной в нарушении закона о защите конкуренции

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-22T17:29:07+03:00

По данным Федеральной антимонопольной службы, дочка южнокорейской компании незаконно координировала цены на смартфоны и планшеты

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Федеральная антимонопольная служба признала российскую дочку компании Samsung нарушающей закон о защите конкуренции и виновной в координации цен на смартфоны и планшеты. Соответствующие решение было опубликовано на сайте ведомства.

«22 апреля 2019 года комиссия ФАС России признала "Самсунг Электроникс Рус Компани" виновной в нарушении части 5 статьи 11 закона», - говорится в сообщении ФАС.

Как сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский координация цен «весьма распространена на рынках ретейла техники, особенно это касается популярных технических новинок». По его словам, крупные компании часто через дилеров незаконно навязывают свои цены и условия реализации товаров. «Мы продолжим внимательно следить за таким поведением и при обнаружении признаков нарушений примем антимонопольные меры», - подчеркнул Цариковский.

Напомним, ФАС возбудила дело против российской «дочки» Samsung в феврале этого года..

ИСТОЧНИК KP.RU