Совфед одобрил закон о праве кассиров требовать паспорт у кинозрителей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-22T17:41:51+03:00

Теперь, организаторы любых зрелищных мероприятий, где показывается запрещенная для детей информация, обязаны требовать у посетителей паспорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Кассиры кинотеатров получат законное право требовать у зрителей паспорт, если они сомневаются в их совершеннолетии. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации.

Теперь, организаторы любых зрелищных мероприятий, где показывается запрещенная для детей информация, обязаны требовать у посетителей паспорт, чтобы установить их возраст.

Ограничения также коснутся трейлеров к фильмам. Производители картин, содержащих запрещенную для детей информацию, не смогут включать фрагменты с этой информацией в трейлер.

Кроме того, документ распространяется и на печатную продукцию. Так, библиотекари получат право спрашивать у посетителей паспорт и не выдавать несовершеннолетним книги с запрещенной для них информацией.

Напомним, ранее документ уже принят Госдумой. Однако в силу он сможет вступить только после одобрения президента.

ИСТОЧНИК KP.RU