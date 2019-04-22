Совфед одобрил закон о праве кассиров требовать паспорт у кинозрителей
Кассиры кинотеатров получат законное право требовать у зрителей паспорт, если они сомневаются в их совершеннолетии. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации.
Теперь, организаторы любых зрелищных мероприятий, где показывается запрещенная для детей информация, обязаны требовать у посетителей паспорт, чтобы установить их возраст.
Ограничения также коснутся трейлеров к фильмам. Производители картин, содержащих запрещенную для детей информацию, не смогут включать фрагменты с этой информацией в трейлер.
Кроме того, документ распространяется и на печатную продукцию. Так, библиотекари получат право спрашивать у посетителей паспорт и не выдавать несовершеннолетним книги с запрещенной для них информацией.
Напомним, ранее документ уже принят Госдумой. Однако в силу он сможет вступить только после одобрения президента.
ИСТОЧНИК KP.RU