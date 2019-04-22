В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-22T18:06:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В турецком Стамбуле в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704669" frameborder="0"></iframe> Обрушение жилого дома в результате оползня в Стамбуле.

Спасатели успели эвакуировать жителей.

- Сегодня в 14.15 в результате обвала поддерживающей стены обрушился 4-этажный дом в районе Кягытхане. Утром жильцы дома были эвакуированы, также были приняты меры безопасности в районе. Пострадавших нет, - сказано в сообщении администрации губернатора Стамбула.

Кроме этого, жильцы еще десяти домов в непосредственной близости от рухнувшего здания эвакуированы. Этим зданиям также угрожает обрушение, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта этого года оползень сошел на индонезийском острове Сулавеси в провинции Северный Сулавеси еще в конце февраля. В результате схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике в Индонезии число погибших возросло до 27 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU