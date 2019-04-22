В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня
В турецком Стамбуле в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане.
Обрушение жилого дома в результате оползня в Стамбуле.
Спасатели успели эвакуировать жителей.
- Сегодня в 14.15 в результате обвала поддерживающей стены обрушился 4-этажный дом в районе Кягытхане. Утром жильцы дома были эвакуированы, также были приняты меры безопасности в районе. Пострадавших нет, - сказано в сообщении администрации губернатора Стамбула.
Кроме этого, жильцы еще десяти домов в непосредственной близости от рухнувшего здания эвакуированы. Этим зданиям также угрожает обрушение, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта этого года оползень сошел на индонезийском острове Сулавеси в провинции Северный Сулавеси еще в конце февраля. В результате схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике в Индонезии число погибших возросло до 27 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU