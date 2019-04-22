2019-04-22T18:06:17+03:00
Происшествия

В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня

Спасатели успели эвакуировать жителей [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползняВ Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползняФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В турецком Стамбуле в результате оползня рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане.

Обрушение жилого дома в результате оползня в Стамбуле.

Спасатели успели эвакуировать жителей.

- Сегодня в 14.15 в результате обвала поддерживающей стены обрушился 4-этажный дом в районе Кягытхане. Утром жильцы дома были эвакуированы, также были приняты меры безопасности в районе. Пострадавших нет, - сказано в сообщении администрации губернатора Стамбула.

Кроме этого, жильцы еще десяти домов в непосредственной близости от рухнувшего здания эвакуированы. Этим зданиям также угрожает обрушение, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта этого года оползень сошел на индонезийском острове Сулавеси в провинции Северный Сулавеси еще в конце февраля. В результате схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике в Индонезии число погибших возросло до 27 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве приостановили процедуру переименования Канонической УПЦ
Депутат раскритиковал шутки Comedy Club и «Наша Russia»
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми
В Минэкономразвития прогнозируют укрепление рубля
Совфед одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войны
США будут вводить санкции против Ирана, пока тот не сядет за стол переговоров
Преподаватель из МИСиС найден мертвым
Совфед одобрил закон о праве кассиров требовать паспорт у кинозрителей
В погранслужбе сообщили, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину
Президент Каталонии: «Если наши граждане примут решение о независимости — в Европе родится новое государство»
Президент Каталонии призвал смягчить визовые требования для россиян
ФАС признала Samsung виновной в нарушении закона о защите конкуренции
В Минэкономразвитии заявили о росте зарплат россиян в текущем году
Президент Каталонии: «У нас есть политические заключённые»