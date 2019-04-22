2019-04-22T18:33:19+03:00
Политика

Совфед одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войны

Сумма выплат увеличится на 9,5 тысяч
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Совфед одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войныСовфед одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На сегодняшнем заседании Совета Федерации сенаторы приняли закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ. Соответствующий документ опубликован на сайте Совфеда.

Закон предполагает увеличение пенсий в среднем на 9,5 тысяч для ветеранов ВОВ. К ним относятся фронтовики, воевавшие в действующей армии, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", а также инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечий, полученных на войне.

Всего на повышение пенсий правительство выделит 0,95 млрд рублей. В следующем году эта сумма возрастет до 1,42 млрд рублей.

Сенаторы отметили, что этот закон распространяется на десять тысяч человек. Он поможет улучшить экономическое положение ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве приостановили процедуру переименования Канонической УПЦ
Депутат раскритиковал шутки Comedy Club и «Наша Russia»
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми
В Минэкономразвития прогнозируют укрепление рубля
США будут вводить санкции против Ирана, пока тот не сядет за стол переговоров
В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня
Преподаватель из МИСиС найден мертвым
Совфед одобрил закон о праве кассиров требовать паспорт у кинозрителей
В погранслужбе сообщили, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину
Президент Каталонии: «Если наши граждане примут решение о независимости — в Европе родится новое государство»
Президент Каталонии призвал смягчить визовые требования для россиян
ФАС признала Samsung виновной в нарушении закона о защите конкуренции
В Минэкономразвитии заявили о росте зарплат россиян в текущем году
Президент Каталонии: «У нас есть политические заключённые»