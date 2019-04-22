Совфед одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войны

СЕГОДНЯ 18:33 2019-04-22T18:33:19+03:00

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На сегодняшнем заседании Совета Федерации сенаторы приняли закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ. Соответствующий документ опубликован на сайте Совфеда.

Закон предполагает увеличение пенсий в среднем на 9,5 тысяч для ветеранов ВОВ. К ним относятся фронтовики, воевавшие в действующей армии, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", а также инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечий, полученных на войне.

Всего на повышение пенсий правительство выделит 0,95 млрд рублей. В следующем году эта сумма возрастет до 1,42 млрд рублей.

Сенаторы отметили, что этот закон распространяется на десять тысяч человек. Он поможет улучшить экономическое положение ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU