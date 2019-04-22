В Минэкономразвития прогнозируют укрепление рубля

СЕГОДНЯ 18:36 2019-04-22T18:36:58+03:00

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В 2019 году возобновление притока средств иностранных инвесторов, слабая динамика импорта товаров и услуг, а также ослабление доллара к евро будут факторами укрепление рубля. К такому выводу пришло Минэкономразвития в опубликованном докладе «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2020 год и период 2021 и 2022 годов».

«В течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро», - заявили в министерстве.

В Минэкономразвития также отметили, что ожидается сокращение оттока капитала в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Ранее, в понедельник, 22 апреля, Центральный Банк России установил на 23 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7860 рубля, снизив его на 17,42 копеек, курс евро был снижен на 20,22 копейки и составил 71,7210 рубля.

В марте этого года глава Министерства экономического развития Максим Орешкин рассказал об ухудшении прогноза курса рубля на 2019 год с 63,9 до 66,4 рубля за доллар. Он объяснил это усилением санкционного давления.

ИСТОЧНИК KP.RU