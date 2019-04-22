Депутат раскритиковал шутки Comedy Club и «Наша Russia»

СЕГОДНЯ 18:59 2019-04-22T18:59:52+03:00

По словам парламентария, известные телепередачи во всем винят только членов Госдумы

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Постоянные шутки про депутатов, которые во всем виноваты и едят икру ложкой, отвратительны. Такое мнение выразил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, комментируя известные программы Comedy Club и «Наша Russia».

«Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров», - передает слова Власова Агентство городских новостей «Москва».

По словам депутата, удивительным является то, что про губернаторов и правительство в передачах совсем не шутят.

Напомним, что в прошлом году сайт kp.ru рассказывал о том, что самарский депутат Госдумы Михаил Дегтярев выложил в своем аккаунте в Instagram стихи, посвященные лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Это был ответ главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на критику конкурса для рэперов, организованного Госдумой.

ИСТОЧНИК KP.RU