Депутат раскритиковал шутки Comedy Club и «Наша Russia»
Постоянные шутки про депутатов, которые во всем виноваты и едят икру ложкой, отвратительны. Такое мнение выразил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, комментируя известные программы Comedy Club и «Наша Russia».
«Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров», - передает слова Власова Агентство городских новостей «Москва».
По словам депутата, удивительным является то, что про губернаторов и правительство в передачах совсем не шутят.
Напомним, что в прошлом году сайт kp.ru рассказывал о том, что самарский депутат Госдумы Михаил Дегтярев выложил в своем аккаунте в Instagram стихи, посвященные лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Это был ответ главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на критику конкурса для рэперов, организованного Госдумой.
ИСТОЧНИК KP.RU