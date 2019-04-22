СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-22T19:44:25+03:00

В Кремле заявили, что Путин обсудил с Лукашенко вопросы развития российско-белорусского сотрудничества Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе Кремля сообщили о том, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества.

- Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества, - подтвердили в Кремле, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале текущего года российский глава Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи. В частности, президенты РФ и Белоруссии обсудили интеграцию на евразийском пространстве. Спустя несколько дней прошла встреча президентов с министрами России и Белоруссии, курирующими образование, культуру и спорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692117" frameborder="0"></iframe> Путин и Лукашенко рассказали об итогах трёхдневных переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU