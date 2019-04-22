В Минздраве выступили против запрета продажи ночью спиртосодержащих лекарств

СЕГОДНЯ 20:48 2019-04-22T20:48:20+03:00

В ведомстве отметили, что некоторые из них однозначно не могут употребляться в качестве алкогольных суррогатов

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В Минздраве уверены, что запрет на продажу всех спиртосодержащих лекарств в стране в ночное время может ограничиться отдельным перечнем определенных препаратов.

- Есть ряд спиртосодержащих лекарственных средств, которые однозначно не могут употребляться в качестве алкогольных суррогатов, такие как йод, "зеленка" (бриллиантовый зеленый), корвалол, салфетки с этиловым спиртом, - отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что обсуждаться должны ограничения в отношении только "тех видов спиртосодержащих средств, которые действительно потребляются в качестве суррогатов алкогольной продукции".

ИСТОЧНИК KP.RU