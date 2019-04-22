Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок на Шри-Ланку

СЕГОДНЯ 22:08 2019-04-22T22:08:50+03:00

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Ростуризм рекомендовал российским туристам отказаться от покупки туров на Шри-Ланку в ближайшее время, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу путевок. Ранее с такой инициативой выступило Министерство иностранных дел РФ.

- В связи с ситуацией на Шри-Ланке, в целях обеспечения безопасности российских туристов российским гражданам - воздержаться от поездок в Шри-Ланку в туристических целях до нормализации обстановки в стране. Российским туристам, находящимся в Шри-Ланке, принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в католическое пасхальное воскресение, 21 апреля, на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704445" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU