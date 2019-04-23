В США умер продюсер "Выжившего" и "Настоящего детектива"

СЕГОДНЯ 00:27 2019-04-23T00:27:56+03:00

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В США умер продюсер кино и телевидения Стив Голин, работавший над "Вечным сиянием чистого разума", "Выжившим" и другими оскароносными фильмами, а также популярными сериалами. Он скончался в Лос-Анжелесе на 65-м году жизни.

Голина не стало 21 апреля, как сообщает журнал The Hollywood Reporter, он долгое время боролся с раком.

Послужной список кинодеятеля заслуживает всех голивудских лавр, среди лент, к которым Голин приложил руку: "Игра" Дэвида Финчера, "Выживший" и "Вавилон" Иньярриту, известнейшее "Вечное сияние чистого разума" Филиппа Годри, "Дикие сердцем" Дэвида Линча и масса других знаменитых картин. Многие картины над которыми работал Стив Голин брали не по одному "Оскару".

В достижения незаменимого для современного кинематографа продюсера ставят и то, что он ал дорогу в индустрию таким режиссерам, как Дэвич Финчер, Майкл Бэй и Саймон Уэст

Помимо кинолент, Стив работал над большим количеством сериалов, успевших стать культовыми, в числе которых "Настоящий детектив", "Мистер Робот", "Алиенист", "13 причин почему" и прочими

ИСТОЧНИК KP.RU