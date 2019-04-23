МИД Эстонии: Визит Кальюлайд в Москву не приведет к прорывам в отношениях двух стран
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии Свен Миксер сомневается, что визит эстонского лидера Керсти Кальюлайд в Москву и ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным улучшат отношения двух стран, однако он назвал «положительным» сам факт этой встречи.
«Понятно, что это не приведет к прорывам в двусторонних отношениях, поскольку наши отношения в значительной степени определяются поведением России в мировой политике в целом», - заявил Свен Миксер в эфире Эстонского телевидения и радио.
И.о. главы МИД прибалтийской республики также выразил сомнение в том, что встречи президентов Эстонии и России могут стать регулярными: по его мнению, это противоречило бы политике Евросоюза. Кроме того, Свен Миксер отметил, что он сам «поддерживал бы осторожную линию в контактах с Россией».
Напомним, как писал сайт kp.ru, Керсти Кальюлайд прибыла в Москву и встретилась с Владимиром Путиным в четверг, 18 апреля. Это был первый визит президента Эстонии в Россию за последние восемь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU