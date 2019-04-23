МИД Эстонии: Визит Кальюлайд в Москву не приведет к прорывам в отношениях двух стран

СЕГОДНЯ 00:28 2019-04-23T00:28:21+03:00

Однако сам факт встречи главы прибалтийской республики с президентом России – уже положительный аспект, заявили в эстонском министерстве

Изменить размер текста: A A

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии Свен Миксер сомневается, что визит эстонского лидера Керсти Кальюлайд в Москву и ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным улучшат отношения двух стран, однако он назвал «положительным» сам факт этой встречи.

«Понятно, что это не приведет к прорывам в двусторонних отношениях, поскольку наши отношения в значительной степени определяются поведением России в мировой политике в целом», - заявил Свен Миксер в эфире Эстонского телевидения и радио.

И.о. главы МИД прибалтийской республики также выразил сомнение в том, что встречи президентов Эстонии и России могут стать регулярными: по его мнению, это противоречило бы политике Евросоюза. Кроме того, Свен Миксер отметил, что он сам «поддерживал бы осторожную линию в контактах с Россией».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Керсти Кальюлайд прибыла в Москву и встретилась с Владимиром Путиным в четверг, 18 апреля. Это был первый визит президента Эстонии в Россию за последние восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU