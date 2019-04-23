В майские праздники парковка в Москве будет бесплатной

СЕГОДНЯ 01:26 2019-04-23T01:26:18+03:00

с 1 по 5 и с 9 по 12 числа мая парковка в Москве будет беспатной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Парковки на улицах Москвы в майские праздники сделают бесплатными, а наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

В праздничные дни, с 1 по 5 и с 9 по 12 мая весь наземный городской транспорт будет работать в усиленном режиме и с выпуском наибольшего количества подвижных средств.

В эти же числа москвичи могут рассчитывать на бесплатную парковку во всех районах столицы, для всех водителей будут бесплатно открыты платные стоянки даже на улицах с максимальным парковочным тарифом - 380 рублей в час. Исключением выступает только плоскостной паркинг со шлагбаумами, тарифы на них останутся теми же, что и в обычные дни

"Автомобилистам следует быть внимательными и оставлять свои машины только в разрешенных местах. Так авто не будут мешать пешеходам и другим водителям, не станут причиной аварии" - напоминает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в связи с репетициями военного парада и проведением Первомайской демонстрации власти планируют ограничение движения транспорта 29 апреля, 1, 2, 4, 7,. 8 и 9 мая преимущественно в центральной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU