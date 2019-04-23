Бомж со свалки сообщил полиции о готовящемся «покушении на Чубайса»

СЕГОДНЯ 01:43 2019-04-23T01:46:06+03:00

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В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в полицию поселка Барвиха Одинцовского района Подмосковья на днях поступило тревожное сообщение. Неизвестный, представившийся правоохранителям таксистом по имени Ахмед, рассказал, что некие афганцы готовят покушение на главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом «Комсомольской правде» рассказали источники в правоохранительных органах района.

По словам звонившего, 19 апреля на Рублевском шоссе в районе Барвихи к нему в машину сели два гражданина Афганистана. Из разговора пассажиров водитель такси сделал вывод, что они «готовят теракт в «Белом доме» и хотят убить «Чубайса».

Установить местонахождение «таксиста Ахмеда» не удалось, зато полицейские установили, что телефон, с которого поступил тревожный звонок, принадлежит абоненту Сабирову Мухаму, зарегистрированному в одном из домов на Новорогожской улице в Москве, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что указанный адрес просто не существует. А когда стражам порядка удалось дозвониться по этому телефону, ответил человек, который заявил, что он «находится на свалке в состоянии сильного алкогольного опьянения».

По факту ложного сообщения об акте терроризма проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU