Армия Хафтара возобновила наступление на Триполи

СЕГОДНЯ 04:46 2019-04-23T05:03:00+03:00

В Ливии снова идут бои за Триполи Фото: REUTERS

Представитель ЛНА объявил, что к столице Ливии будут переброшены дополнительные силы

Изменить размер текста: A A

Возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила о начале второй фазы наступления на столицу страны Триполи, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Представитель армии Хафтара заявил, что к понедельнику, 22 апреля, «ЛНА обеспечила безопасность территорий и определила основные и второстепенные позиции правительства национального согласия (ПНС)». Теперь, по его словам, начинается следующий этап наступления на Триполи с участием пехоты и артиллерии, а в ближайшие дни к южным окраинам города будут переброшены дополнительные силы. Аль-Мисмари также отметил, что ЛНА медленно продвигается, потому что «атаковать приходится» в густонаселенных районах столицы.

Напомним, сайт kp.ru писал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои между армией Халифы Хафтара и силами правительства национального согласия. Фельдмаршал Хафтар приказал своим военным начать наступление на Триполи 4 апреля, а 7 апреля лояльные ПНС вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU