США пообещали $10 миллионов за информацию о финансах «Хезболлы»
Соединенные Штаты пообещали щедро заплатить информаторам за сведения о финансах шиитской организации «Хезболла». Об этом на брифинге в Центре для иностранных журналистов сообщил помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.
«Мы намерены положить конец потоку средств «Хезболлах» и с этой целью объявляем о награде на сумму до 10 миллионов долларов за информацию», - сказал представитель госдепартамента.
Американский дипломат заверил, что госдеп «будет хранить в секрете» всю информацию, которая поступит к сотрудникам внешнеполитического ведомства. Всем желающим поделиться сведениями о финансовых операциях «Хезболлы» он порекомендовал использовать сайт министерства юстиции США.
«Я уверен, что предложение о награде, с которым мы выступаем сегодня, создаст стимулы к тому, чтобы нам предоставили информацию, которая позволит нам ликвидировать сеть финансирования «Хезболлах», - приводит слова Майкла Эваноффа ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале прошлого года глава Белого дома Дональд Трамп призвал всех союзников Штатов внести движение «Хезболла» в список террористических организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU