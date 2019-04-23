2019-04-23T06:01:44+03:00
Политика

США пообещали $10 миллионов за информацию о финансах «Хезболлы»

По словам представителя госдепартамента, Вашингтон хочет перекрыть денежный поток шиитской организации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдепартамент США пообещал щедро заплатить за информацию о финансах «Хезболлы»Госдепартамент США пообещал щедро заплатить за информацию о финансах «Хезболлы»Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты пообещали щедро заплатить информаторам за сведения о финансах шиитской организации «Хезболла». Об этом на брифинге в Центре для иностранных журналистов сообщил помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

«Мы намерены положить конец потоку средств «Хезболлах» и с этой целью объявляем о награде на сумму до 10 миллионов долларов за информацию», - сказал представитель госдепартамента.

Американский дипломат заверил, что госдеп «будет хранить в секрете» всю информацию, которая поступит к сотрудникам внешнеполитического ведомства. Всем желающим поделиться сведениями о финансовых операциях «Хезболлы» он порекомендовал использовать сайт министерства юстиции США.

«Я уверен, что предложение о награде, с которым мы выступаем сегодня, создаст стимулы к тому, чтобы нам предоставили информацию, которая позволит нам ликвидировать сеть финансирования «Хезболлах», - приводит слова Майкла Эваноффа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале прошлого года глава Белого дома Дональд Трамп призвал всех союзников Штатов внести движение «Хезболла» в список террористических организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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