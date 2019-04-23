Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
Власти Шри-Ланки еще в начале апреля получали от спецслужб США и Индии предупреждения об опасности террористических актов в храмах и туристических местах, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономики страны Харшу де Силву.
По его словам, правительство островного государства «получило из-за рубежа информацию о том, что произойдет что-то страшное», но премьера Ранила Викрамасингхе в известность об этих предупреждениях не поставили.
Харша де Сильва подчеркнул, что взрывы на Шри-Ланке стали следствием «не провала» местных спецслужб, а «неспособности» властей «адекватно отреагировать» на предостережение.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 21 апреля – в день католической Пасхи – в стране прогремели восемь взрывов. Террористы выбрали для атак католические церкви, отели и жилые районы. В результате погибли 290 человек, более 500 пострадали. По подозрению в причастности к терактам уже арестованы 24 человека.
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Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU