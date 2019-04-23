2019-04-23T07:03:14+03:00
Происшествия

Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов

По словам представителя правительства островного государства, взрывы стали следствием «неспособности адекватно отреагировать» на предостережения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке за сутки прогремели восемь взрывовВ пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке за сутки прогремели восемь взрывовФото: REUTERS
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Власти Шри-Ланки еще в начале апреля получали от спецслужб США и Индии предупреждения об опасности террористических актов в храмах и туристических местах, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономики страны Харшу де Силву.

По его словам, правительство островного государства «получило из-за рубежа информацию о том, что произойдет что-то страшное», но премьера Ранила Викрамасингхе в известность об этих предупреждениях не поставили.

Харша де Сильва подчеркнул, что взрывы на Шри-Ланке стали следствием «не провала» местных спецслужб, а «неспособности» властей «адекватно отреагировать» на предостережение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 21 апреля – в день католической Пасхи – в стране прогремели восемь взрывов. Террористы выбрали для атак католические церкви, отели и жилые районы. В результате погибли 290 человек, более 500 пострадали. По подозрению в причастности к терактам уже арестованы 24 человека.

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Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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