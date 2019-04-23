Погода в Москве на 23 апреля 2019 года: на улице +20 градусов

СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-23T07:12:12+03:00

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 23 апреля 2019 года

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Погода в Москве на 23 апреля 2019 года будет облачной с прояснениями. Температура воздуха днем окажется в районе 18..20 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся до 8..9 градусов.

Осадков не ожидается. Ветер западного и северо-западного направлений разовьет скорость 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление все еще повышенное - 758 миллиметров ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра России.

"КП" писала о том, что с каждым днем в столице становится все теплее, и к выходным столбики термометров могут подняться аж до 26 градусов. Это всего на несколько пунктов ниже предыдущего метеорекорда, который составляет 26,3 градуса.

В пятницу и субботу возможны небольшие осадки, а вот на Пасху дождь ожидается обильный, и это хорошо, ведь с начала месяца выпало лишь 20% от положенной нормы осадков, следовательно, пожароопасность повысилась.

ИСТОЧНИК KP.RU