Пушков оценил совет, который Кравчук дал Зеленскому

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-23T07:43:54+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков положительно оценил совет бывшего президента Украины Леонида Кравчука, который тот дал лидеру избирательской гонки Владимиру Зеленскому.

Сайт kp.ru писал, что политик рекомендовал будущему главе государства снять блокажу с Крыма и наладить "человеческие" отношения с живущими на полуострове людьми. Сюда же относятся вопросы, связанные с водой и электроэнергией - все они должны решаться цивилизованным путем.

"Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на "ползучее возвращение" Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.

К слову, признать Крым российским Кравчук категорически отказался. По его словам, это не должно произойти "ни при каких обстоятельствах".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU