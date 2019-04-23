Овечкина удалили из игры за аплодисменты судьям

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-23T08:02:46+03:00

Также один из голов игрока "Вашингтон" был отменен из-за атаки на вратаря "Каролины"

Изменить размер текста: A A

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз" закончился победой последней команды.

Встреча прошла в Северной Каролине и завершилась со счетом 2:5 в пользу хозяев площадки. В результате счет в серии стал равным — 3:3.

Один из голов в составе столичного клуба забил капитан "Кэпиталз", при этом ему ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов. Еще одно очко было не засчитано из-за того, что Овечкин напал на вратаря команды-соперника.

Уже под конец встречи россиянин ударил игрока "Каролины" по рукам, а потом еще поаплодировал судьям, за что в последствии и был удален со льда до конца игры. В ходе матча он набрал 125-е очко за всю карьеру в плей-офф и вышел на 50-е место.

Решающая игра состоится в ночь с 24 на 25 апреля в Вашингтоне.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Овечкин серьезно повздорил с членом команды "Каролина" Андреем Свечниковым. Мужчины устроили бой прямо на льду, при этом капитан "Вашингтон" довольно быстро уложил своего 19-летнего соотечественника на лопатки.

ИСТОЧНИК KP.RU