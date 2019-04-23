МИД Японии убрал фразу о возвращении Курил из ежегодного доклада

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-23T08:18:22+03:00

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил Фото: REUTERS

В "Синей книге по дипломатии" осталось лишь высказывание о решении территориального вопроса

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Из ежегодного доклада министерства иностранных дел Японии под названием "Синяя книга по дипломатии" исчезла фраза о намерении Токио вернуть себе "северные территории", которые в России известны как южные Курильские острова.

В аналогичном документе за 2018 год фигурировала следующая фраза: "вернем четыре северных острова японской стороне". В новой же "Синей книге по дипломатии" говорится лишь о намерении "решить территориальную проблему и заключить мирный договор" с РФ.

Агентство Kyodo считает, что МИД исключил из доклада наиболее острые формулировки, чтобы не осложнять продолжающиеся с Москвой переговоры.

Между тем, министр иностранных дел Японии Таро Коно уже прокомментировал случившееся, указав на неизменность правовой позиции правительства страны относительно принадлежности южных Курил.

Сайт kp.ru писал о том, что Токио считает часть российской Курильской гряды, а именно острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, своей территорией. Именно поэтому Япония выражает протесты каждый раз, когда наша страна разворачивает какую-либо деятельность в этом регионе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU