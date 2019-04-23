Ученые назвали пятерку самых ненадежных паролей

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-23T08:35:37+03:00

Первое место в списке уже много лет занимает одна и та же комбинация

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Национальный центр кибербезопасности Великобритании изучил публичные базы данных, в которых содержалась сведения о 100 тысячах использованных при взломе паролей, и составил список самых ненадежных комбинаций для защиты аккаунтов.

Первое место в топ-5 заняла комбинация "123456", которую использовали более 23 миллионов человек. К слову, она уже много лет является лидером таких рейтингов.

На втором месте - "123456789". Такой пароль выбрали 7,7 миллиона пользователей. На третьем - слово "qwerty" (3,8 миллиона). Четвертую строчку занял "password" (3,6 миллиона), а замыкает пятерку лидеров 1111111, которым воспользовались 3,1 миллиона пользователей.

Также довольно часто аккаунты защищаются названиями футбольных клубов, музыкальных групп и именами владельцев страниц.

"Не следует защищать конфиденциальные данные, используя то, что можно угадать", — рекомендуют авторы исследования, выдержки из которого были опубликованы на сайте NCSC.

"КП" писала о том, что пользователи также часто выбирают такие пароли, как sunshine, iloveyou и princess.

ИСТОЧНИК KP.RU