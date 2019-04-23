Стал известен график отключения горячей воды в Москве

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-23T08:50:34+03:00

Продолжительность работ для каждого дома не будет превышать 10 дней

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Московская объединенная энергетическая компания опубликовала график отключения горячей воды в Москве. Проверить сроки проведения профилактических работ на тепловых сетях можно прямо на сайте МОЭК.

Для того, чтобы узнать дату отключения и возобновления подачи горячей воды в определенном доме, необходимо вбить адрес в поисковой строке. Однако уже сейчас известно, что для каждого здания срок ограничений не будет превышать 10 дней.

Профилактические работы на тепловых сетях начнутся 13 мая и завершатся в конце августа. Узнать об изменениях в графике подачи горячей воды можно с помощью сервиса.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России работают над тем, чтобы сократить период отключения до трех дней. Помочь в этом могут современные "умные" технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU