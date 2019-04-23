2019-04-23T11:45:56+03:00
Экономика

"Сбер": Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак

Ранее в руководстве компании предупреждали, что из их названия может исчезнуть слово "банк"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сбербанк зарегистрировал новый товарный знакСбербанк зарегистрировал новый товарный знакФото: Олег ЗОЛОТО
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Финансовая организация Сбербанк зарегистрировала новый товарный знак под названием "Сбер". Об этом свидетельствует запись в базе данных "СПАРКа" от 8 апреля 2019 года.

В пресс-службе самого Сбербанка эту информацию подтвердили, подчеркнув, что регистрация знаков является одним из способов индивидуализации услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности.

"Использование знака после его регистрации будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности компании", - цитирует ТАСС представителя организации.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года сам председатель правления Сбербанка Герман Греф допустил возможную смену названия компании. Он указал на то, что организация уже давно является не просто банком, а целой экосистемой, поэтому слово "банк" может исчезнуть из наименования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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