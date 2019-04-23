2019-04-23T12:00:30+03:00
Политика

Рада будет отстаивать правомерность закона о переименовании УПЦ

В украинском парламенте назвали абсурдным решение суда о приостановке процесса переименования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель Верховной рады Украины Андрей ПарубийПредседатель Верховной рады Украины Андрей ПарубийФото: REUTERS
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Юристы Верховной Рады продолжат отстаивать правомерность закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь. Такое заявление сделал депутат Андрей Парубий.

Спикер парламента назвал абсурдным решение суда о приостановке процесса смены названия, поскольку он "не противоречит Конституции Украины".

"Подчеркиваю: закон не отменен, он действует, он был принят Верховной Радой Украины. Приостановлено постановление, а закон действует", - сказал Парубий в эфире телеканала ICTV.

Напомним, что проект внесения поправок в закон "О свободе совести и религиозных организациях" был принят Верховной Радой 20 декабря 2018 года. Однако в апреле этого года киевский суд признал незаконным принудительное переименование УПЦ и прервал процесс по иску Киевской митрополии к министерству культуры Украины, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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