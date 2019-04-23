Рада будет отстаивать правомерность закона о переименовании УПЦ
Юристы Верховной Рады продолжат отстаивать правомерность закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь. Такое заявление сделал депутат Андрей Парубий.
Спикер парламента назвал абсурдным решение суда о приостановке процесса смены названия, поскольку он "не противоречит Конституции Украины".
"Подчеркиваю: закон не отменен, он действует, он был принят Верховной Радой Украины. Приостановлено постановление, а закон действует", - сказал Парубий в эфире телеканала ICTV.
Напомним, что проект внесения поправок в закон "О свободе совести и религиозных организациях" был принят Верховной Радой 20 декабря 2018 года. Однако в апреле этого года киевский суд признал незаконным принудительное переименование УПЦ и прервал процесс по иску Киевской митрополии к министерству культуры Украины, передает сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
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