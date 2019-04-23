2019-04-23T12:56:04+03:00
Общество

Российский юниор завоевал «золото» на мировом чемпионате по джиу-джитсу

На турнире в Абу-Даби среди юниоров Ян Хохолов одержал пять побед в пяти схватках
Антон БАЛУЕВ
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21-22 апреля в столице ОАЭ Абу Даби проходил юниорский мировой чемпионат по джиу-джитсу. Российский спортсмен Ян Хохолов выиграл золотую медаль в весовой категории до 45 кг, победив по очкам казахстанского спорстмена Бекжана Жаманбая.

Победитель провел на турнире пять схваток: в двух победа присуждена по очкам, и в трех – за эффективное проведение проведения болевого или удушающего приема или контроля участником, приведшее к сдаче противника.

Бронзовые медали у Хамдана Мохаммеда С аль Шамси (ОАЭ) и Ерасыла Кабышулы ( Казахстан).

Чемпионат по джиу-джитсу продолжается. 23 и 24 апреля на Мубадала Арене соревнуются взрослые спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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