Российский юниор завоевал «золото» на мировом чемпионате по джиу-джитсу
21-22 апреля в столице ОАЭ Абу Даби проходил юниорский мировой чемпионат по джиу-джитсу. Российский спортсмен Ян Хохолов выиграл золотую медаль в весовой категории до 45 кг, победив по очкам казахстанского спорстмена Бекжана Жаманбая.
Победитель провел на турнире пять схваток: в двух победа присуждена по очкам, и в трех – за эффективное проведение проведения болевого или удушающего приема или контроля участником, приведшее к сдаче противника.
Бронзовые медали у Хамдана Мохаммеда С аль Шамси (ОАЭ) и Ерасыла Кабышулы ( Казахстан).
Чемпионат по джиу-джитсу продолжается. 23 и 24 апреля на Мубадала Арене соревнуются взрослые спортсмены.
ИСТОЧНИК KP.RU