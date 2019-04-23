2019-04-23T13:21:27+03:00
Экономика

Нефть продолжает дорожать на фоне заявлений США

После сообщения об отказе Вашингтона от исключений по иранским санкциям цена Brent достигла максимума с начала года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нефть продолжает дорожать на фоне заявлений СШАНефть продолжает дорожать на фоне заявлений СШАФото: REUTERS
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Во вторник, 23 апреля, стоимость июньских фьючерсных контрактов на поставку европейской нефти марки Brent впервые с начала года достигла 74,69 доллара за баррель, взлетев на 0,88% с уровня закрытия торгов.

Так рынок реагирует на заявление Вашингтона, сделанное в понедельник 22 апреля. Как сообщал ранее kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Штаты решили полностью отказаться от исключений по иранским санкциям. Ранее ограничения на поставку нефти из Ирана не касались восьми стран: Италия, Греция, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Тайвань, Турция.

Помпео отметил, что после такого шага Белого дома «потрясения на рынке» нефти должны быть минимальными, однако сразу после решения США, 22 апреля, стоимость ближайших фьючерсных контрактов на поставку Brent взлетела на 3,25% и впервые за полгода достигла 74,31 доллара за баррель.

На данный момент рубль слабо реагирует на изменения на рынке нефти. Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,04%, до 63,79, евро - на 0,1%, до 71,76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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