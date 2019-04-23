Футболисты МЮ устроили перепалку в раздевалке после проигрыша "Эвертону"

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-23T13:31:14+03:00

После разгромного поражения от Эвертона 0:4 «красные дьяволы» начали искать виноватого в проигрыше среди своих и в итоге подрались

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В рамках 35-го тура АПЛ подопечные Уле-Гунара Сульшера проиграли на выезде скромному «Эвертону» с разгромным счетом.

Давид де Хеа, капитан команды, заработавший себе прозвище «Испанская стена» в матче с Тоттенхэмом, пропустил 4 мяча от команды Пикфорда, за что потом принес извинения болельщикам.

По сообщениям Daily Mail, как только прозвучал финальный свисток, футболисты удалились в раздевалку, где, вместо того, чтобы найти ответ на вопрос «что сделать, чтобы не проигрывать больше 4:0?» начали выяснять кто виноват в таком печальном для клуба исходе игры.

Беседа на повышенных тонах перешла в тычки, а те, в свою очередь, переросли в полноценную потасовку, где каждый был сам за себя.

Утверждается, что футболисты были недовольны действиями своих одноклубников, обвиняли друг друга в провальном выступлении.

Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер высказался об игре команды с «Эвертоном»:

- С самого начала все пошло не так, как мы планировали. Хотел бы извиниться перед болельщиками. Ведь после этого поражения они единственные, кто может ходить с высоко поднятой головой, нося эмблему клуба. Мы не можем так. Поддержка фанатов — только в этом показателе мы были лучше. По всем остальным показателям соперник нас переиграл. Наша игра была недостойна клуба «Манчестер Юнайтед». В этом виноват и я, и игроки. Мы подвели болельщиков, а также весь клуб. Не могу описать матч, ведь с нашей стороны он был ужасным. Нам остается только попытаться реабилитироваться в следующей игре, — рассказал Сульшер Daily Mail.

Отмечается, что нездоровая обстановка и уровень нервозности в команде близятся к тем, что были при Жозе Моуриньо. Не исключено, что руководство клуба, едва нанявшее Сульшера на пост главного тренра, может уволить ее по окончании сезона, несмотря на популярность специалиста среди болельщиков.

После такой победы «Эвертон» набрал 49 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблицы чемпионата Англии, а «Манчестер Юнайтед», занимавший 5-е место в АПЛ, опустился на еще одну позицию и серьёзно рискует потерять путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU