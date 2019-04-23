2019-04-23T13:25:54+03:00
Политика

Главы МИД России и Японии встретятся в Москве 10 мая

В ходе переговоров будет затронут вопрос заключения мирного договора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Таро Коно и Сергей ЛавровТаро Коно и Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Москву 9-11 мая и проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД островного государства.

В ведомстве подчеркнули, что сама встреча состоится 10 мая. При этом дипломаты обменяются мнениями по вопросам двусторонних отношений, включая проблему заключения мирного договора, передает ТАСС.

Напомним, что Россия и Японии на протяжении уже нескольких лет не могут договориться по Курильский островам. Токио считает Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своей территорией, а Москва отказывается отдавать их. Именно это является главной причиной того, что мирный договор между нашими странами до сих пор не заключен.

Сайт kp.ru писал о том, что из ежегодного доклада МИД Японии пропала фраза о намерении Токио вернуть себя южные Курилы, однако в правительстве заявили о неизменности позиции по данному вопроса.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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