2019-04-23T13:39:15+03:00
В мире

Китай выступил против «однобоких санкций США» против Ирана

В МИД КНР сообщили, что будут осуществлять взаимодействие с Тегераном на законной основе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китай выступил против «однобоких санкций США» против ИранаКитай выступил против «однобоких санкций США» против ИранаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китай выступает против санаций Вашингтона в отношении Тегерана и призывает США воздерживался от ошибочных шагов. Таким образом официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал сообщения об отказе Соединённых Штатов от исключений по иранским санкциям на закупку нефти

«Китай категорически против однобоких санкций США» - сказала он на регулярной пресс-конференции, назвав такое решение «односторонними мерами Вашингтона и американской "юрисдикции длинной руки"».

По словам Гэн Шуана, действия Вашингтона усиливают нестабильность на Ближнем Востоке и на международных рынках энергоносителей.

«Мы требуем, чтобы Вашингтон уважал интересы Пекина, учитывал нашу обеспокоенность и воздерживался от ошибочных шагов, наносящих ущерб КНР», - отметил дипломат.

Представитель МИД сообщил, что китайское правительство намерено «оказывать активное конструктивное воздействие ради стабильности рынка с целью защиты законных прав своих национальных предприятий» и осуществлять взаимодействие с Тегераном на законной основе. «Мы требуем от американской стороны действовать ответственно, играть конструктивную роль, а не наоборот», - заключил он.

Напомним, 22 апреля, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по иранским санкциям. Ранее ограничения на поставку нефти из Ирана не касались восьми стран, среди которых Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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