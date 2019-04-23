2019-04-23T13:51:12+03:00
Авто

Tesla запустит сервис для сдачи электромобилей в аренду

Владельцы смогут заработать на своих машинах пока сами ими не пользуются
Елена АКИМОВА
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Илон Маск планирует запустить сервис по аренде электромобилейИлон Маск планирует запустить сервис по аренде электромобилейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания Tesla решила помочь владельцам электромобилей пополнить семейный бюджет. Они смогут сдавать автомобили в аренду пока сами ими не пользуются. Компания запустит специальный сервис с 2020 года.

Известно, что использоваться электромобили будут как беспилотное такси. И, по оценкам Илона Маска, автопарк будет насчитывать не менее одного миллиона автомобилей.

Воспользоваться сервисом сможет любой владелец Tesla. Через специальную программу он получит возможность добавить свой авто на карту. Как только машина начнет отображаться в приложении, ее увидят клиенты. Кстати, требования к пользователям тоже можно будет указать в приложении.

Планируется, что одна миля поездки на арендованном авто будет обходиться клиенту в 18 центов. Для сравнения за обычный каршеринг в США платят по 2-3 доллара за милю.

Владелец электромобиля сможет получать от 70 до 75 процентов от уплаченной клиентом суммы и в год заработает до 30 тысяч долларов, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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