Ученые рассказали, сколько чашек кофе необходимо для увеличения работоспособности
Кофе улучшает работоспособность и увеличивает выносливость. К таким выводам пришла международная группа ученых из Австралии и США. Путем длительных исследований специалистам удалось определить оптимальную дневную дозу бодрящего напитка.
В ходе своей работы ученые проанализировали данные 300 научных работ, в которых описаны эксперименты с участием порядка пяти тысяч человек. Эти добровольцы рассказывали о своем самочувствии и предпочтения в напитках. Так же учитывался пол, возраст и состояние здоровье участников экспериментов, передает телеканал «360».
В итоге ученые пришли к выводу, что кофеин улучшает спортивные результаты и положительно влияет на выносливость. Например, благодаря употреблению кофе участники эксперимента смогли дольше проехать на велосипеде. В целом, улучшение спортивных результатов после приема кофеина варьировалось от двух до 16%. При этом специалисты отметили, что для достижения наилучшего результате необходимо употреблять по две чашки кофе в день, пишет сайт «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU