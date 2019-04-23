2019-04-23T13:57:03+03:00
Наука

Ученые рассказали, сколько чашек кофе необходимо для увеличения работоспособности

Специалисты подвели итоги исследования с 5 тысячами добровольцев
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, сколько чашек кофе можно пить в деньУченые рассказали, сколько чашек кофе можно пить в деньФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кофе улучшает работоспособность и увеличивает выносливость. К таким выводам пришла международная группа ученых из Австралии и США. Путем длительных исследований специалистам удалось определить оптимальную дневную дозу бодрящего напитка.

В ходе своей работы ученые проанализировали данные 300 научных работ, в которых описаны эксперименты с участием порядка пяти тысяч человек. Эти добровольцы рассказывали о своем самочувствии и предпочтения в напитках. Так же учитывался пол, возраст и состояние здоровье участников экспериментов, передает телеканал «360».

В итоге ученые пришли к выводу, что кофеин улучшает спортивные результаты и положительно влияет на выносливость. Например, благодаря употреблению кофе участники эксперимента смогли дольше проехать на велосипеде. В целом, улучшение спортивных результатов после приема кофеина варьировалось от двух до 16%. При этом специалисты отметили, что для достижения наилучшего результате необходимо употреблять по две чашки кофе в день, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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