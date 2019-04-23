2019-04-23T14:11:56+03:00
Происшествия

Турфирмы вернут деньги клиентам, отказавшимся от туров на Шри-Ланку

Ранее МИД рекомендовал путешественникам воздержаться от поездок в эту страну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Теракты не коснулись туристических зон Шри-ЛанкиТеракты не коснулись туристических зон Шри-ЛанкиФото: REUTERS
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Российские туроператоры обязаны выплатить полную компенсацию всем клиентам, которые решат отказаться от туров на Шри-Ланку после серии терактов. Такое заявление сделала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее МИД посоветовал путешественникам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию таких турпродуктов. В результате в силу вступили особые условия возврата денег, которые предполагают полную компенсацию затрат.

"Несмотря на это правило, регулярные перевозчики, которые сейчас осуществляют полеты на Шри-Ланку, могут отказаться возвращать деньги за билеты. С отелей также быстро получить деньги трудно. Получается, что туроператоры должны компенсировать затраты туристов из собственного кармана", - рассказала Елена Тюрина.

При этом она подчеркнула, что чаще всего операторы стараются просто изменить сроки поездки или направление, а не просто разорвать договор. Сейчас туркомпании также получают много звонков с вопросами о возможности аннулирования путевок. однако ни одного реального отказа пока не зафиксировано. Операторы указывают на то, что взрывы прогремели не в туристических зонах, а в столичном регионе, где расположены в основном бизнес-отели, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов, жертвами которых стали более 320 человек, а еще около 520 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.

Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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