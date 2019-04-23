2019-04-23T14:41:40+03:00
Общество

В Госдуму внесли закон о праве полиции доставлять нетрезвых в вытрезвители

В сопроводительной записке к законопроекту говорится о том, что инициатива будет содействовать снижению преступности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуму внесли закон о наделении полиции права доставлять нетрезвых в вытрезвителиВ Госдуму внесли закон о наделении полиции права доставлять нетрезвых в вытрезвителиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Госдуму внесли законопроект, наделяющий сотрудников полиции правом доставлять граждан в нетрезвом виде в вытрезвители. Информация об этом появилась в электронной базе данных ГД во вторник, 23 апреля.

Как сообщается в сопроводительных документах, действующие законодательство позволяет сотрудникам правоохранительных органов доставлять граждан, «в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде, исключительно в медицинские организации». Таким образом, если подобные учреждения созданы не на базе медицинских, полиция не может доставлять туда граждан.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива позволит «более эффективно защитить здоровье и жизнь граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на состоянии преступности».

Авторами законопроекта являются члены Федерального собрания во главе с Валерием Рязанским и Василием Пискаревым.

В марте этого года kp.ru рассказывал о том, что Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о воссоздании системы вытрезвителей в России на платной основе, какой она и была до этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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