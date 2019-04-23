В Госдуму внесли закон о праве полиции доставлять нетрезвых в вытрезвители
В Госдуму внесли законопроект, наделяющий сотрудников полиции правом доставлять граждан в нетрезвом виде в вытрезвители. Информация об этом появилась в электронной базе данных ГД во вторник, 23 апреля.
Как сообщается в сопроводительных документах, действующие законодательство позволяет сотрудникам правоохранительных органов доставлять граждан, «в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде, исключительно в медицинские организации». Таким образом, если подобные учреждения созданы не на базе медицинских, полиция не может доставлять туда граждан.
В пояснительной записке отмечается, что инициатива позволит «более эффективно защитить здоровье и жизнь граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на состоянии преступности».
Авторами законопроекта являются члены Федерального собрания во главе с Валерием Рязанским и Василием Пискаревым.
В марте этого года kp.ru рассказывал о том, что Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о воссоздании системы вытрезвителей в России на платной основе, какой она и была до этого.
ИСТОЧНИК KP.RU