2019-04-23T14:27:51+03:00
Политика

Бизнес-омбудсмен назвал арест Абызова избыточной мерой

Однако предпринимать что-либо Борис Титов не может, поскольку министр не обращался к нему за помощью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Следствие предполагает, что Абызов похитил около 4 миллиардов рублейСледствие предполагает, что Абызов похитил около 4 миллиардов рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что арест обвиняемого в мошенничестве экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова является избыточной мерой, однако сам политик за помощью не обращался, поэтому служба не имеет права вести работу в данном направлении.

Омбудсмен напомнил, что, помимо хищений, управленцу вменяется статья 210 Уголовного кодекса ("Создание преступного сообщества"), поэтому мера пресечения может быть любая, но в данном случае заключение излишне.

"Мы высказали своё отношение, что по экономическим преступлениям в рамках хозяйственной деятельности, а ему вменяются именно эти, мера пресечения в виде ареста является избыточной, даже если она законна", - цитирует "Интерфакс" Титова.

Напомним, что 26 марта 2019 года в отношении Абызова было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, среди которых хищение 4 млрд рублей.

Сайт kp.ru писал о том, что тогда же Басманный суд Москвы избрал Абызову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Экс-министр пробудет в СИЗО "Лефортово", как минимум, до 25 мая.

Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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