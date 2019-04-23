Бизнес-омбудсмен назвал арест Абызова избыточной мерой
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что арест обвиняемого в мошенничестве экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова является избыточной мерой, однако сам политик за помощью не обращался, поэтому служба не имеет права вести работу в данном направлении.
Омбудсмен напомнил, что, помимо хищений, управленцу вменяется статья 210 Уголовного кодекса ("Создание преступного сообщества"), поэтому мера пресечения может быть любая, но в данном случае заключение излишне.
"Мы высказали своё отношение, что по экономическим преступлениям в рамках хозяйственной деятельности, а ему вменяются именно эти, мера пресечения в виде ареста является избыточной, даже если она законна", - цитирует "Интерфакс" Титова.
Напомним, что 26 марта 2019 года в отношении Абызова было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, среди которых хищение 4 млрд рублей.
Сайт kp.ru писал о том, что тогда же Басманный суд Москвы избрал Абызову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Экс-министр пробудет в СИЗО "Лефортово", как минимум, до 25 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU