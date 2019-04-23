ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-23T15:03:04+03:00

В ГИБДД раскритиковали недавно озвученную Минтрансом идею разделить водителей на любителей и тех, кто будет работать по полученной специальности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ГИБДД раскритиковали недавно озвученную Минтрансом идею разделить водителей на любителей и тех, кто будет работать за рулем.

"Мы категорически против. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала. Что, собственно, и происходит сейчас: по итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию "В", может идти работать в такси. Введение же разделения на любителей и профессионалов скажется на качестве обучения так называемых любителей", - передает ТАСС слова первого замглавы Госавтоинспекции Владимира Швецова.

Единственная область, которой такие изменения могут пойти на пользу - профессиональная. Найм частных водителей, таксистов и подобные вакансии. Но и в этом случае, как заявил Швецов, введение новых категорий смысла тоже иметь не будет, работодатели вправе уже сейчас устанавливать дополнительные требования для водителей. Напротив, подобное реформирование системы обучения вождению, по его совам, приведет к снижению качества обучения так называемых любителей.

Напомним, на прошлой неделе Минтранс озвучил инициативу по разделению водителей на профессионалов (водители автобусов, таксисты) и любителей (людей, профессионально не связанных с управлением транспортом), суть предложения - облегчить получение прав для людей, пользующихся машиной исключительно в личных, а вместе с этим и поднять квалификацию профессионалов.

ИСТОЧНИК KP.RU