2019-04-23T14:56:28+03:00
Происшествия

Высокопоставленные силовики задержаны в Карачаево-Черкессии по делу Арашуковых

Речь идет о начальнике Центра по противодействию экстремизму и экс-замглавы Следственного управления СК по республике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Карачаево-Черкесии задержали начальника Центра по противодействию экстремизмуВ Карачаево-Черкесии задержали начальника Центра по противодействию экстремизмуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали еще двух высокопоставленных силовиков в рамках дела Рауфа и Рауля Арашуковых. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.

Согласно его данным, речь идет о начальнике Центра по противодействию экстремизму по Карачаево-Черкесии Тимуре Бетуганове и бывшем заместителе главы следственного управления СК РФ по республике Казбеке Булатове, который оставил свою должность в феврале этого года.

"Бетуганов, Булатов задержаны", - передает ТАСС со ссылкой на источник.

Причины задержания не уточняются, однако в республике вот уже несколько месяцев активно ведутся проверки правоохранительных структур. Обыски затронули уже многих силовиков, включая руководителей регионального следственного управления.

Напомним, что сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля задержали 30 января 2019 года. Главу семейства обвинили в создании преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей, а сына заподозрили в организации убийств и давлении на свидетелей.

Сайт kp.ru писал о том, что, по версии следствия, высокопоставленные чиновники в СК КРЧ и управлении МВД знали о совершенных мужчинам преступлениях, но скрывали их.

Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU

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