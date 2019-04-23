Высокопоставленные силовики задержаны в Карачаево-Черкессии по делу Арашуковых
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали еще двух высокопоставленных силовиков в рамках дела Рауфа и Рауля Арашуковых. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.
Согласно его данным, речь идет о начальнике Центра по противодействию экстремизму по Карачаево-Черкесии Тимуре Бетуганове и бывшем заместителе главы следственного управления СК РФ по республике Казбеке Булатове, который оставил свою должность в феврале этого года.
"Бетуганов, Булатов задержаны", - передает ТАСС со ссылкой на источник.
Причины задержания не уточняются, однако в республике вот уже несколько месяцев активно ведутся проверки правоохранительных структур. Обыски затронули уже многих силовиков, включая руководителей регионального следственного управления.
Напомним, что сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля задержали 30 января 2019 года. Главу семейства обвинили в создании преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей, а сына заподозрили в организации убийств и давлении на свидетелей.
Сайт kp.ru писал о том, что, по версии следствия, высокопоставленные чиновники в СК КРЧ и управлении МВД знали о совершенных мужчинам преступлениях, но скрывали их.
Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков
ИСТОЧНИК KP.RU