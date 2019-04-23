В России отзовут более 10 тысяч малолитражек Citroen и Peugeot

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-23T15:00:02+03:00

В России отзовут более 10 тысяч малолитражек Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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В России отзовут более десяти тысяч малолитражек Citroen C1 и Peugeot 107, которые были проданы в период с февраля 2006 года по август 2015 года. Причина в неисправном креплении стекла задней двери. Об этом сообщает Росстандарт.

Производитель заявляет, что клеевое крепление стекла не обеспечивает необходимую прочность сборки. Все автомобили будут проверены, в случае выявления дефектов они будут устранены.

Помимо малолитражек отзыву подлежат 32 машины марки Peugeot: Traveller и Expert, Spacetourer и Jumpy, проданные с августа 2017 года по октябрь 2018 года. У них обнаружены неполадки с резьбовыми креплениями задней двери.

Переживать автовладельцам не стоит, все затраты производитель берет на себя, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz в России. В этих машинах выявлены неполадки с подушками безопасности и системой экстренного вызова помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU