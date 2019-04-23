Во французском городе Лурд в отеле забаррикадировался вооруженный человек
Полицейский спецназ проводит операцию во французском городе Лурд, где с 11 утра по местному времени в гостиничном номере отеля Ibis Budget забаррикадировался вооруженный человек. Правоохранительные органы окружили здание, слышны выстрелы.
Как сообщает France Info, мужчина находится в номере отеля один и не держит заложников. Полиция ведет переговоры.
По словам источника французского агентства, связи с терроризмом инцидент скорее всего не имеет. «Это человек с суицидальными наклонностями, опасности для других людей нет», - пояснил источник.
Местные власти объявили о проведении «операции по обеспечению безопасности».
Ранее сайт kp.ru рассказывал, как в отеле в Калифорнии вооруженный автоматическим оружием мужчина убил полицейского и ранил еще двоих сотрудников правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU