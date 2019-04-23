Во французском городе Лурд в отеле забаррикадировался вооруженный человек

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-23T15:29:41+03:00

Мужчина находится в номере Ibis Budget один и не держит заложников

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Полицейский спецназ проводит операцию во французском городе Лурд, где с 11 утра по местному времени в гостиничном номере отеля Ibis Budget забаррикадировался вооруженный человек. Правоохранительные органы окружили здание, слышны выстрелы.

Как сообщает France Info, мужчина находится в номере отеля один и не держит заложников. Полиция ведет переговоры.

По словам источника французского агентства, связи с терроризмом инцидент скорее всего не имеет. «Это человек с суицидальными наклонностями, опасности для других людей нет», - пояснил источник.

Местные власти объявили о проведении «операции по обеспечению безопасности».

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как в отеле в Калифорнии вооруженный автоматическим оружием мужчина убил полицейского и ранил еще двоих сотрудников правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU