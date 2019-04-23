2019-04-23T15:34:18+03:00
Общество

Суд арестовал имущество и счета Арашуковых

Также был наложен арест на денежные средства других фигурантов дела
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Суд арестовал имущество и счета АрашуковыхСуд арестовал имущество и счета АрашуковыхФото: ТАСС
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Московский Басманный суд наложил арест на имущество, счета и земельные участки временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова , а также его отца Рауля Арашукова в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества.

Также были арестованы денежные средства и имущество других фигурантов по делу.

- Суд арестовал два земельных участка, два здания и один автомобиль, принадлежащие обвиняемому Николаю Романову, одно помещение, принадлежащее обвиняемому Алану Кятову, - отметили в суде.

Также суд наложил арест на четыре помещения и один земельный участок, принадлежащие обвиняемому Игорю Травинову и три земельных участка, одно здание, три помещения и три автомобиля, принадлежащие обвиняемому Гузеру Хашукаеву.

При этом адвокат одного из фигурантов данного дела Владимир Постанюк заявил о том, что ни ему, ни другим адвокатам не было известно об аресте имущества и денежных средств обвиняемых, сообщает "ТАСС".

Напомним, сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля задержали 30 января текущего года. Главу семейства обвинили в создании преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд рублей, а сына заподозрили в организации убийств и давлении на свидетелей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне высокопоставленные силовики были задержаны в Карачаево-Черкессии по делу Арашуковых. Речь идет о начальнике Центра по противодействию экстремизму и экс-замглавы Следственного управления СК по республике.

Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU

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