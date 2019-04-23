2019-04-23T15:44:16+03:00
Общество

ФАС отказал Авито в претензиях против Авто.ру

В компании, размещающей объявления о продаже новых и подержаных авто, назвали решение ФАС справедливым
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фотография с Авто.ру (на логотип Авито на месте гос. рег. номера автомобиля наложен логотип auto.ru)Фотография с Авто.ру (на логотип Авито на месте гос. рег. номера автомобиля наложен логотип auto.ru)
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ФАС отказал Авито в претензиях к Авто.ру: крупнейший сайт объявлений публично обвинил автомобильный портал в копировании информации. В Авто.ру решение регулятора расценили как подтверждение того, что позиция компании отвечает интересам пользователей и обеспечивает развитие конкурентных отношений на рынке.

«ФАС отказала в возбуждении дела в отношении “Авто.ру”, не найдя в действиях компании признаков нарушения закона “О защите конкуренции”», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, в пресс-службе Авто.ру отметили, что рассчитывали на справедливое решение ФАС, так как не нарушали законов и никогда не занимались копированием чужой информации.

«Мы действуем в рамках закона и соблюдаем права пользователей. Работа над продуктом и улучшение пользовательского опыта - приоритетный способ завоевания аудитории для Авто.ру.», - сказано в заявление пресс-службы компании.

Напомним, в январе этого года Авито обвинил портал Авто.ру в недобросовестной конкуренции и краже объявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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