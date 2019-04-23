2019-04-23T16:03:54+03:00
Общество

Первую подлодку-носитель системы "Посейдон" спустили на воду в Северодвинске

Из-за секретности российского проекта журналистам запретили снимать подлодку на фото и видео
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Первую подлодку-носитель системы "Посейдон" спустили на воду в Северодвинске Фото: Олег КулешовПервую подлодку-носитель системы "Посейдон" спустили на воду в Северодвинске Фото: Олег Кулешов
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в Северодвинске была спущена на воду атомная подводная лодка "Белгород". Она будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".

Из-за особой секретности нового российского проекта журналистам было запрещено снимать подлодку на фото и видео.

- В течение двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания. На рубеже 2020-2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России, - сообщили разработчики.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин рассказал впервые рассказал о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, сообщает "РИА-Новости".

Известно, что подобные беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия может построить две модернизированные атомные подводные лодки "Борей-К". Отмечается, что в случае принятия соответствующего решения подлодки будут сданы заказчику после 2027 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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