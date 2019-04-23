2019-04-23T16:42:33+03:00
В мире

В Совфеде прокомментировали заявление депутата Европарламента, выступающего против "Северного потока-2"

Сенаторы отметили, что такое заявление - явный признак русофобии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Люди, которые делают подобные заявления, меньше всего думают о Европейском союзе и его экономикеЛюди, которые делают подобные заявления, меньше всего думают о Европейском союзе и его экономикеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 апреля, кандидат на пост главы Европейской комиссии Манфред Вебер заявил о том, что будет стараться заблокировать "Северный поток-2" всеми возможными способами. Он объяснил это тем, что газопровод, соединяющий Россию и Германию, существенно увеличит зависимость Европы от российского сырья.

Это нелицеприятное заявление прокомментировал Зампред Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

- Ничего нового в этой теме нет. Люди, которые делают подобные заявления, меньше всего думают о Европейском союзе и его экономике. Они хотят только каких-то сиюминутных политических выгод и больны русофобией, - цитирует Климова RT.

Сенатор также отметил, что скорее всего Вебер отстаивает интересы не Европейского союза, а США. А это служит серьезным поводом, чтобы усомниться в его компетентности.

Напомним, "Северный поток-2" - это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб.м газа в год. Он пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря и обойдет Украину, Белоруссию, Польшу и другие страны. Строительство газопровода планируется завершить к концу 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ПНС опровергли заявления Армии Хафтара о сбитом самолете
В Ховрино горит крыша многоэтажного жилого дома
Гормост опроверг информацию о большом скоплении воды в Лефортовском тоннеле
ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми
Эксперт рассказал об опасности зарядки смартфона до 100%
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Менеджмент СМИ2 объявил об уходе из компании после смены гендиректора
В Кремле рассказали, как будет проходить встреча Путина и Ким Чен Ына
Иран принял контрсанкции против «враждебных заговоров» США
Россияне стали избавляться от дачных участков
Первую подлодку-носитель системы "Посейдон" спустили на воду в Северодвинске
ФАС отказал Авито в претензиях против Авто.ру
Во французском городе Лурд в отеле забаррикадировался вооруженный человек
Суд арестовал имущество и счета Арашуковых
Из подтопленного здания у Лефортовского тоннеля эвакуировали 40 человек
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи
Ученые: диабет и ожирение ухудшают умственные способности
В России отзовут более 10 тысяч малолитражек Citroen и Peugeot
Высокопоставленные силовики задержаны в Карачаево-Черкессии по делу Арашуковых
В Госдуму внесли закон о праве полиции доставлять нетрезвых в вытрезвители
Бизнес-омбудсмен назвал арест Абызова избыточной мерой
Исламское государство* взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке
Турфирмы вернут деньги клиентам, отказавшимся от туров на Шри-Ланку
Кандидат на пост главы ЕК намерен заблокировать "Северный поток — 2"
Ученые рассказали, сколько чашек кофе необходимо для увеличения работоспособности
Tesla запустит сервис для сдачи электромобилей в аренду
Взрывы на Шри-Ланке стали местью за расстрел в мечетях Новой Зеландии