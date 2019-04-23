В Совфеде прокомментировали заявление депутата Европарламента, выступающего против "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-23T16:42:33+03:00

Люди, которые делают подобные заявления, меньше всего думают о Европейском союзе и его экономике Фото: REUTERS

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Сегодня, 23 апреля, кандидат на пост главы Европейской комиссии Манфред Вебер заявил о том, что будет стараться заблокировать "Северный поток-2" всеми возможными способами. Он объяснил это тем, что газопровод, соединяющий Россию и Германию, существенно увеличит зависимость Европы от российского сырья.

Это нелицеприятное заявление прокомментировал Зампред Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

- Ничего нового в этой теме нет. Люди, которые делают подобные заявления, меньше всего думают о Европейском союзе и его экономике. Они хотят только каких-то сиюминутных политических выгод и больны русофобией, - цитирует Климова RT.

Сенатор также отметил, что скорее всего Вебер отстаивает интересы не Европейского союза, а США. А это служит серьезным поводом, чтобы усомниться в его компетентности.

Напомним, "Северный поток-2" - это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб.м газа в год. Он пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря и обойдет Украину, Белоруссию, Польшу и другие страны. Строительство газопровода планируется завершить к концу 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU