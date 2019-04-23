2019-04-23T16:36:50+03:00
Общество

Менеджмент СМИ2 объявил об уходе из компании после смены гендиректора

Причиной стала продажа сети
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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СМИ2 - ведущая новостная сеть с аудиторией более 90 млн. человек. Сервис является агрегатором крупнейших средств массовой информации: он выставляет их новости в рейтинг в зависимости от популярности. Среди партнеров сервера Kp.ru, Интерфакс, ТАСС, RT и многие другие.

Однако сейчас СМИ2 переживает сильные изменения. Холдинг "Финам", в который входит сеть, решил её продать. Из-за этого произойдет смена гендиректора СМИ2. С этого поста уйдет Анна Иванова. А вслед за ней уйдут и подчиненные, проработавшие на сайте 7 лет, пишет Интерфакс.

- О желании покинуть компанию сообщили Алсу Мухаметдинова, директор отдела по работе с партнерами; Юлия Орлова, директор по развитию; Павел Ковалев, директор по коммерческим размещениям и Олег Крупенов, директор по внешним коммуникациям, - такое заявление сделала пресс-служба СМИ2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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