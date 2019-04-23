Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-23T16:40:42+03:00

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Британский гонщик-экстремал чудом остался жив, рухнув с 15-метровой скалы вниз. Эдриан Оуэн вовсе не планировал такой трюк, он двигался по горной трассе и не справился с управлением. Байк соскользнул в пропасть и, казалось бы, никаких шансов у мотоциклиста не было, но судьба оказалась благосклонна к мужчине.

- Мне крайне повезло, что выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санавиации, медперсонал и всех, кто помог мне выжить», – написал Оуэн в Facebook.

Доставать из ущелья гонщика пришлось альпинистам, а потом на вертолете его доставили в больницу. Медики констатировали перелом позвоночника в двух местах, а еще перелом колена и запястья, повреждение челюсти, но прогнозы врачи дают положительные – пациент будет жить, а возможно и вернется к мотоспорту, пишет сайт Дни.ру.

Мотоциклист выжил после падения со скалы.

ИСТОЧНИК KP.RU