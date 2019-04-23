2019-04-23T16:48:33+03:00
Общество

ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми

Наклейка "ребенок в машине" также должна стать элементарной нормой безопасности
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Соблюдение правил позволит избежать части происшествий на дорогахСоблюдение правил позволит избежать части происшествий на дорогахФото: Андрей КОПАЛОВ
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Глава Госавтоинспекции МВД Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость при поездке с детьми на 20 километров в чаc.

Ограничение скоростной режима для водителей, перевозящих детей, позволит избежать части происшествий на дорогах, предложение было выдвинуто в ходе 4 конференции "Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года" руководителем ГИБДД Михаилом Черниковым

Нововведение, по его мнению, необходимо закрепить в ПДД.

"Например, [установлено ограничение] скорости в 90 км/ч, а я еду со скоростью 70 км/ч. Но в аппарате главка был ответ, а как мы будем это администрировать?" - сказал Черников. "А зачем наказывать? Мы внесем это в ПДД. У нас много противников изменений в ПДД, но это одна из тонкостей, и она нужна", - передают РИА Новости высказывание Черникова.

Также начальник ГИБДД предложил обязывать родителей клеить на их транспортные средства специальные знаки, оповещающие других водителей о том, что в машине дети. При этом относиться к нарушителям потенциального правила дорожного движения стоит, по мнению Черникова, лояльно. Невнимательных к нормам безопасности автомобилистов-родителей отпускать с предупреждением, не штрафуя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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